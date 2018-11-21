Yerel Seçimlerde AK Parti, Mersin ve Adana'yı MHP'ye Bırakabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 'ittifak' gündemiyle bir araya gelecek. Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti'nin Mersin ve Adana'dan aday çıkarmayıp iki ili MHP'ye bırakacağı iddia edildi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek,"Yeni ittifak arayışında hangi iki isim dışlanacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti ile MHP arasında yeniden kurulması beklenen ittifakı değerlendirdi.

'AK PARTİ, İKİ BÜYÜKŞEHİRİ KAYBEDEBİLİRDİ'

"Yapılan anketlere göre muhalefet ittifak yapar ve MHP tek başına güçlü adaylar çıkarırsa AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybetme riski ortaya çıkıyordu" diyen Zeyrek, devamında "Erdoğan, bu riski ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Özhaseki'ye MHP'yle yeniden temasa geçme talimatı verdi. Kendisi de Bahçeli'yi davet etti. Bugün gerçekleşecek görüşmeden sonra Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz'ın görüşmeleri başlayacak" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

'BOZDAĞ VE KURTULMUŞ YOK'

Zeyrek, "Bahçeli istemediği için mi? Bir daha yol kazası yaşanmasın diye mi? Çözemedim ama yeni süreçte Numan Kurtulmuş ve Bekir Bozdağ devre dışı tutulacakmış" iddiasını ileri sürdü.

"İSTANBUL VE ANKARA'YA KARŞILIK, ADANA VE MERSİN"

Deniz Zeyrek ayrıca, AK Parti tarafının MHP'den İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeme kararını yeniden hayata geçirmesini isteyeceğini söyledi. "Etimesgut'ta bir açılışta yaptığı konuşmada Mersin, Adana, Manisa başta olmak üzere mevcut belediyeleri kaybetmek istemediğini ortaya koyan Bahçeli, bu kez görüşmeye ittifak satrancından zaferle çıkmış, oylarını artırmış bir şekilde daha güçlü girecek ve bu üç ilde aday gösterilmemesini isteyecek" ifadesini kullanan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Daha önce "biz o şehirlerde nasıl aday göstermeyiz" diyen AK Partililer bu kez İstanbul ve Ankara için Mersin ve Adana'dan vazgeçilebileceğini konuşmaya başladı. Buna karşılık, İzmir için Manisa'dan vazgeçilmesi beklenmiyor."