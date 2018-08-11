AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "31 Mart 2019'da yapacağımız, altını çizerek söylüyorum bana 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında olacak." dedi.

Kızılcahamam'daki Çam Otel'de AK Parti tarafından "2023'e giden yolda 24 Haziran seçimleri değerlendirme, 2019 yerel seçimlerine hazırlık" isminde toplantı düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Sorgun, haziran seçimlerini değerlendireceklerini belirterek, toplantıda 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarının bulunduğunu söyledi.

Sorgun, yerel seçimlerin erkene alınmayacağını vurgulayarak, "Bunun yanında da 31 Mart 2019'da yapacağımız, altını çizerek söylüyorum çünkü her gittiğim yerde bana seçim işleri başkanı olmam dolayısıyla 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında olacak. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulunacağız." diye konuştu.

Milletin, haziran seçimlerinde asrın seçimini yaptığını belirten Sorgun, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Seçim işleri ve SKM başkanlarına, il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Sorgun, salonda bulunan parti teşkilatına, "Hayırlı hizmetlerde rol almaya bakın ama siz siz olun sakın rol çalmayın." çağrısında bulundu.

"Tabela partisi, seçimden seçime halka giden bir parti hiç değiliz"

Toplantıda geçmiş seçimlerin değerlendirmesini yapacaklarını yineleyen Sorgun, sözlerine şöyle devam etti:

"SKM başkanları, başkan yardımcıları bazı sunumlar yapacak. Burada bizlerin konuşmasından daha çok sizleri dinleyeceğiz. Sahadaki karşılaştığımız problemleri ve çözümlerini birlikte bulacağız. Biz, başkaları gibi vatandaşa, milletimize asla suç bulmayız. 'Bize neden oy vermediler, biz niye oy alamadık?' deriz. Oy vermediği için vatandaşı suçlamayız. Onun için de milletimiz bizi 2002'den bu tarafa hep iktidar yapıyor.

Herkesin bulunduğu noktada 'ben ne yapabilirim?' sorumluluğunu üstlenmesi bizim için temel prensiptir. Yerel seçimlere şu anda yaklaşık 7,5 aydan fazla var. Siyaset, bisiklete binmek gibidir, durursanız düşersiniz, sürekli pedal çevirmemiz gerekiyor. Biz seçimden seçime ışıkları yanan, sahneye çıkan, kapıları açılan bir parti değiliz. Tabela partisi, seçimden seçime halka giden bir parti hiç değiliz."

Sorgun, bu tarz toplantıları ara ara yapacaklarını bildirerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası teşekkür ziyaretlerine gitmeye başladığına da değindi.

"Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi olmasa gerek"

Ülkedeki son günlerde yaşanan ekonomik durum hakkında da değerlendirmede bulunan Sorgun, şunları söyledi:

"Son zamanlarda garip şeyler oluyor. Dün 10 Ağustos'tu, Sayın Cumhurbaşkanımızı halk ilk defa seçti, dün de dört yıl olmuştu. Hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan doların, euronun bir günde ne oldu da... Kim izah edebilir, bu kadar değer farkını nasıl izah edebilir? Herhalde 10 Ağustos 2014, 10 Ağustos 2018 tesadüfi olmasa gerek ama bu millet Çanakkale Zaferi'ni, İstiklal Harbi'ni dolarla euro ile mi kazandı? 15 Temmuz'u dolarlarla mı euro ile mi kazandık? O bir dolarcılar mı kazandı, yoksa millet mi kazandı? Döviz ile ayar vermeye kalkıyorlar. Gidin siz o dövizlerinizi bozdurun, birer dolar dağıtın, o kendi adamlarınıza ayar verin."

Sorgun, bu mücadelenden de milletin galip çıkacağını ifade etti.

"Hem yurt dışından yabancı misafirlerimizle kongremizi yapacağız"

Bir sonraki hafta AK Parti'nin 6'ncı kongresini yapacağını belirten Sorgun, "Hem yurt dışından yabancı misafirlerimizle hem de teşkilatlarımız, teşkilat mensuplarımızla çok büyük bir katılım, olgunluk ve coşkuyla kongremizi yapacağız." dedi.

Sorgun, SKM başkanlarından, belediye başkanlarından rapor istediklerini bildirerek, "Raporlar çok büyük oranda geldi, tamamlandı, üzerinde çalışmalar yaptık. Gerçekten sahadaki durum ne, problemler ne, artılarımız eksilerimiz ne? Bunları çalıştık." ifadesini kullandı.

CHP'de yaşananlara da işaret eden Sorgun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ikinci en büyük partisi neyle meşgul? Son milli meselede, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık duyanlara, sözde müttefiklere karşı duruşuna bir bakın. Diğer partilere teşekkür ediyoruz, 'Bu milli bir meseledir, bir siyasi partinin meselesi değildir' diyerek, cumhurun başkanının yanında ve hükümetin yanında yer aldılar ama en büyük ikinci parti her zaman olduğu gibi kem küm ediyor, lafı evirip çevirip dolandırıyor. Biraz yerli ve milli olun. Çalışırsan, kıskanmazsan, gayret edersen bu millet sana da itibar eder ama sen yerli ve milli olmazsan, hep millet seni orada bekletir."

Basına kapalı devam eden ve yarın sona erecek toplantıda, SKM başkanları sunumlar yapacak.