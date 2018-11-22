Yerel Seçimler

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine 4 aylık bir süre kala siyasi partiler, seçim hazırlıklarını hızlandırdı. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı yeniden gündeme getirdi. CHP, İYİ Parti ve SP'den oluşan Millet İttifakı cephesinde, yapılan ve planlanan temaslar, muhalefetin yerel seçimlerdeki stratejisini belirleyecek.

YERELDE CUMHUR İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından AK Parti adına açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmenin olumlu geçtiğini, yerel seçimde işbirliğinde önemli aşamaya gelindiğini söyledi. Çelik'in, Beştepe zirvesine ilişkin açıklamalarıyla, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı yeniden gündeme getirdi.

AK PARTİ - MHP TEMASLARI DEVAM EDECEK

İki parti arasında yapılan görüşmelerin devam edeceğini belirten Çelik, önümüzdeki günlerde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın tekrar görüşerek, çıkaracakları raporları liderlere sunacaklarını ifade etti. Yapılacak çalışmaların ardından, aday isimleri üzerinde son kararı yine Erdoğan ile Bahçeli verecek.

MİLLET İTTİFAKI CEPHESİ DE NETLEŞMEK ÜZERE

Yerel seçimlere 4 ay gibi bir süre kala, muhalefet partileri de ittifak görüşmelerini hızlandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yanlarındaki heyetlerle birlikte bir araya geldi. Bu görüşmeden bir hafta sonra İYİ Parti'den yapılan açıklamada ittifakın büyük ölçüde sağlandığı belirtildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile görüşülen ittifak çalışmalarında temel ilkelerde anlaşmaya varıldığını, ittifak konusunda yol haritasının belirlenmeye başladığını belirtti. İki partinin temasları, önümüzdeki günlerde de sürecek.

GÖZLER SAADET PARTİSİNDE

Geçtiğimiz dönem yapılan genel seçimlere Millet İttifakı modeliyle giren muhalefet partilerinin, yerel seçimlere de aynı modelle gidebilmesi için gözler Saadet Partisine çevrildi. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan randevu isteyeceği belirtildi. CHP,İYİ Parti ve SP arasında yapılacak olası ittifak ve işbirliğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.