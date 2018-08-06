Yerel Seçimi Hedef Koyan Kılıçdaroğlu Kararını Verdi: Kurultay Yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yaşadığı seçimlerin ardından koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Muharrem İnce'yi partinin başına geçirmek isteyen muhalifler, delegelerden yeterli imzayı topladıklarını açıklasa da CHP Genel Merkezi bu iddiayı gerçek dışı olarak buldu.

4 GÜN BOYUNCA İMZA LİSTESİ İNCELENDİ

CHP'ye yakın Cumhuriyet Gazetesi'nin özel haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu, 4 gün boyunca imza listesini inceledi, analizler yaptı. Genel merkezin açıklamasına göre; delege olmayanlar, mükerrerler ve fotokopiler ilk etapta geçerli imzalardan ayrıldığında, geriye 605 imza kaldı.

GERİ ÇEKİLEN İMZALAR VAR

İncelemenin sonucunda kendilerine iletilen imzaların geri çekildiğine ilişkin beyannameler de toplamdan çıkarıldı. Genel merkez kaynakları, geri çekenlere ilişkin net rakam vermezken kulislerde, sayının en az 20 en çok 70 olacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor.

KURULTAY YOK

Parti yönetiminin bu akşam veya en geç yarın delege olmayanlar, mükerrerler, istifa edenler ve geri çekenlerin sayılarına ilişkin bilgileri ve kurultay olmayacağı yönündeki kararını açıklaması bekleniyor.

HEDEF YEREL SEÇİMLER

CHP Lideri de daha önce kurultay tartışmalarının yanlış olduğunu açıklamıştı. Yerel seçimlerin kurultaydan önemli olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin seçime hazırlanmasını istemişti.