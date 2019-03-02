Yerel Seçime Doğru - İncirliova'da Cumhur İttifakı'nın Seçim Ofisinin Açılışı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, kente baraj ve yollar gibi birçok yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aydın'ın yıllardır iktidarla birlikte yürüyen bir belediye başkanlığının eksiliğini yaşadığını aktaran Savaş, nisan ayından itibaren iktidarla yürüyen bir büyükşehir belediyesinin olacağını ifade etti.

Seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde yapacaklarıyla Aydın'ın parmakla gösterilen bir şehir haline geleceğini vurgulayan Savaş, "Kavga etmeyen uyum içerisinde birlikte ve beraber İncirliova için de çalışacağız. İncirliova'nın ihtiyaçlarını biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından söz verilip de yapılmayan hizmetleri birlikte yapacağız. O kayıp yılları biz çok kısa sürede telafi edeceğiz." dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale de büyükşehir belediyesiyle koordineli çalışacaklarını, Cumhur İttifakı'yla Aydın ve İncirliova'da birçok şeyi değiştireceklerini dile getirdi.

Açılışa, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA