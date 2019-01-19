Yerel Seçime Doğru - CHP Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

CHP Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seçim irtibat bürosu açtı.

CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşa dokunan, vatandaşın derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen, derman belediyecilik anlayışıyla yola çıktıklarını belirtti.

Türkiye'de 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksul olduğu savunan Tezcan, "İşsizlikle mücadele etmek de, yoksullukla mücadele etmek de öncelikle Ankara'daki hükümetin işi. Belediye başkanları belediye kaynakları ile tek başına bunları çözemez. Ama bizim derman belediyeciliğimizde Ankara'nın çözmediği bu sorunu çözmek de bizim boynumuzun borcu. Onun için vatandaşın her türlü sorununa sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı ile yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Kaynak: AA