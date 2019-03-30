Yerel Seçime Doğru

AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanlığı, yerel seçimler öncesi belediye meydanında miting düzenledi.



Belediye binası arkasındaki alanda düzenlenen mitinge katılan AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Mustafa Konyar, 1 Nisan sabahından itibaren hizmet odaklı ve projeleriyle öne çıkan bir belediyeyi hayata geçireceklerini söyledi.



Miting alanına gelirken HDP İlçe Seçim Bürosu önünde bazı kişilerin sözlü tacizine uğradıklarını anlatan Konyar, "Sevgili Doğubayazıtlılar, bunlar hizmet etmeyi, çalışmayı sevmezler. İşleri güçleri kendilerinden olmayanlara hakaret etmek ve davul, zurna çalmak. Başka hiçbir gayeleri yok." diye konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Doğubayazıt Belediye Başkan adayı Ertuğrul Eryılmaz ise Doğubayazıt'ı her alanda güzel günlerin beklediğini söyledi.

Seçim yarışını kazanacağına güveninin tam olduğunu dile getiren Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kadim ilçemizi şaha kaldıracağız. Projelerimiz, yatırımlarımız hazır. 1 Nisan sabahı sizlerin desteğiyle inşallah 'Bismillah' deyip, temel belediyecilik hizmetleri, istihdam, ticaret, sosyal ve kültürel yaşam gibi birçok alanda sorunları çözerek, modern dünyanın nimetlerini halkımızın ayağına getireceğiz."

Kaynak: AA