Yerel Seçime Doğru
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Yerel Seçime Doğru

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Baskil'de temaslarda bulundu.

Yerel Seçime Doğru

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Baskil'de temaslarda bulundu.

Beraberinde bir grup partiliyle ilçeye gelen Balık, esnaf ve parti ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.

Balık yerel seçimin önemine işaret ederek, partisi için destek talep etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise verdiği katkı dolayısıyla Sermin Balık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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