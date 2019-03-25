Yerel Seçime Doğru

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Suşehri ilçesinde temaslarda bulundu.

MHP Suşehri Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret eden Özyürek, MHP Suşehri Belediye Başkan adayı Candan Ersoy ile bir süre sohbet etti.

Ersoy'a destek isteyen Özyürek, "Seçimlere bir haftamız var, bu seçimler çok önemli. Ülkemize, milletimize, Sivas'ımıza, Suşehri'mize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." dedi.

Seçimlerin yerel seçimlerin ötesine geçtiğini vurgulayan Özyürek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, bir tarafta hainler bayraklarımızı yırtıyor, bir tarafta ezanımızı ıslıklıyorlar. 'AK Parti ile MHP'ye kaybettireceğiz, doğuda da Kürdistan kazanacak' diye söylemler var. Demek ki bu, Türkiye Cumhuriyetinin Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana vermiş olduğu en büyük mücadelelerden biri. Bunun için bu seçim çok önemli. İnşallah ben inanıyorum ki Sivas'ımızda, Suşehri'mizde ve ülkemizin büyük şehirlerinde Cumhur İttifakı öne çıkacaktır. Birlik ve beraberliğimiz için, vatanımızın bölünmemesi için, bayrağımızın dalgalanması için, minarelerde ezan sesleri susmaması için Allah'ın izniyle Türk milletinin ve sonra da sizlerin sayenizde Cumhur İttifakı her yerde güçlü çıkacaktır. Bunun için dua edelim, mücadele edelim. Gerçekten bu, Türk milletinin geleceğini tayin edecek kaderini tayin edecek."

Özyürek, MHP olarak Sivas'ın sadece Divriği ilçesinden aday çıkarmadıklarını belirterek, burada Cumhur İttifakı adayı AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini ifade etti.

Koyulhisar ilçesini de ziyaret eden Özyürek'e, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz eşlik etti.

Kaynak: AA