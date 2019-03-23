Yerel Seçime Doğru

AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Bilgin, Sivas Belediyesi saha amirliğini ziyaret ederek, işçilerle sohbet etti. Daha sonra Sivas İl Özel İdaresi'ne geçen Bilgin, burada çalışanlara herkesin mutlu olacağı bir Sivas için çalışacaklarını söyledi.

Ardından Sivas'ta faaliyet gösteren öğrenci, personel ve toplu taşıma yapan servis şoförleri ile buluşan Bilgin, servis devir ücretlerinin alınmayacağını belirtti.

Bilgin, Esenyurt Mahallesi sakinleri, belediye ve Özbelsan çalışanları ile de bir araya geldi.

Belediye ve Özbelsan işçilerine konut müjdesi veren Bilgin, "Birlikte çalışarak üreteceğimiz konutlar ile sizlerin konforlu bir yaşam sürmenizi sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA