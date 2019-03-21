Yerel Secime Doğru

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Söğütlü ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.

İl Başkanı Erdoğan Isır ve Millet İttifakı Söğütlü Belediye Başkan Adayı Ferda İlter ile pazar yerinde vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Özkoç, seçimlerde destek istedi.

Daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Özkoç, adayları İlter'e kefil olduklarını ve sorunların çözümünü beraber yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA