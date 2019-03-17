Yerel Seçime Doğru

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Vatandaş ona karşı tepkisini 31 Mart seçimlerinde gösterecektir." dedi.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, HDP'nin Kızıltepe'de düzenlediği mitinge düşük katılım olduğunu söyledi.

HDP Mardin Büyükşehir Belediye adayı Ahmet Türk'ün katıldığı mitinge ilginin az olmasında Türk'ün belediye başkanlığı dönemindeki çalışmalarının etkisinin olduğunu işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Vatandaşa herhangi bir hizmet götüremediler. Bizim adaylarımız çıktı onlarca projeyi açıkladı. Büyükşehir belediye başkan adayımız 100'ü aşkın proje ile sahalarda. Bunların projeleri vardı da biz mi bilmiyoruz? Bunu neden meydanlardan saklıyorlar? Siyasette, geçmiş dönemde yapılanları vatandaş unutmaz. Vatandaş ona karşı tepkisini 31 Mart seçimlerinde gösterecektir."

Kaynak: AA