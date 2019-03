Yerel Seçime Doğru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu coğrafyada hep birlikte kardeşlik ruhunu, İpek Yolu'nu, kalkınma yoluna dönüştüren ruhu taze tutacağız." dedi.

Şahin, MHP Gaziantep İl Başkanlığınca, bir restoranda düzenlenen "Cumhur İttifakı Buluşma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın aslında çok eskilere dayandığını dile getirdi.

Cumhur İttifakı mücadelesinin Alparslan'ın Malazgirt'te verdiği mücadeleyle, Fatih Sultan Mehmet'in fetih mücadelesiyle aynı olduğunu belirten Şahin, "Bu mücadele dar ağacına imanla giden rahmetli Adnan Menderes'in mücadelesidir. 'Bir elinde Kur'an bir elinde bilgisayar olan gençlik istiyoruz' diyen rahmetli Özal'ın, 50 yıllık hesapların olduğu yerde dimdik duran rahmetli Alpaslan Türkeş'in mücadelesidir." diye konuştu.

Bu coğrafyada güçlü olmak zorunda olduklarını kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"Bu coğrafyadan aldığımız ders, sarfları sıklaştıracağız, iri olacağız, diri olacağız. Bu coğrafyada sağlam duracağız. Bu coğrafyada hep birlikte kardeşlik ruhunu, İpek Yolu'nu kalkınma yoluna dönüştüren ruhu taze tutacağız. Dibimizde savaş var, ancak bu coğrafyada Türkiye'nin en büyük projeleri gerçekleşti. En büyük konuk projesi, en büyük su projesi hayata geçti ve 12 kavşak bitirdik. Yerel yönetim olarak, iş yapmayla ilgili en zor şartlar altında bunu başardık. Ben Türkiye Belediyeler Birliği başkanıyım aynı zamanda. Kıyaslayarak, ölçerek, tartarak söylüyorum. Arkasında durduğunuz, oy istediğiniz kişiler için alnınız ak, başınız dik isteyebilirsiniz. Biz eserlerimizle buradayız. Bu coğrafyadaysanız çok çalışacağız."

Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Tağdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ile partililer katıldı.

Kaynak: AA