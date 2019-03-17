Yerel Seçime Doğru

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, esnaf ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile il merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Özdemir, yerel seçimlerde destek istedi.

AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlara değinen Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye 2001 yılına göre çok demokratik ve müreffeh bir ülkedir. İnsanları 2001 yılına göre çok daha mutludur. Birçok ülkenin hayal edemediği, anlam veremediği bu gelişmenin sebebi Cumhurbaşkanımızın feraseti ve dik duruşudur. AK Parti, Batman ve Türkiye'de bugüne kadar olduğundan daha fazla güçlüdür."

Kaynak: AA