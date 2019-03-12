Yerel Seçime Doğru

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Akseki ilçesinde vatandaşla bir araya geldi.

Güçlüköy ve Taşlıca mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Aydın, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan'a destek istedi.

Aydın, Antalya merkez ve ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarının seçimden başarıyla çıkacağından emin olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan 100 sene sonraki tarih kitaplarında Cumhur İttifakı anlatılacak. Cumhur İttifakı'nı tarih yazacak. Milletin bekası ve geleceği söz konusu olduğunda, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından AK Parti ve MHP'nin bütün çıkarlarını bir kenara koyup nasıl bir araya geldiği yazılacak. Bugün bunu biz sahadaki çalışmalarımızda çok net görüyoruz. Aslında her iki partinin mensupları birbiriyle zaten et ve tırnak gibiydi, şimdi Cumhur İttifakı ile bu birliktelik daha da pekişti."

Milletvekili Çelik'in seçim çalışması

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Kumluca ve Serik ilçelerinde seçmenle buluştu.

Ziyaretlerde konuşan Çelik, 31 Mart yerel seçimlerini, güçlü Türkiye yolunda "son viraj" olarak nitelendirdi.

Tarımı olmayan ülkeyi "meyvesiz ağaca" benzeten Çelik, "Büyük Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor. Gelecekte tarımda güçlü olan ülkeler dünya lideri ülkeler olacak. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Esnaf, ev, hasta ziyaretlerinde de bulunan Çelik, Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayları Antalya'da Menderes Türel, Kumluca'da Hüsamettin Çetinkaya ile Serik'te Enver Aputkan'a destek sözü istedi.

Çelik, ayrıca Kumluca Kum Mahallesi'nde Faruk Parçaoğlu ile Ümran Kızıltaç'ın nikah şahitliğini yaptı.

Kaynak: AA