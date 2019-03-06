Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, ilçede bulunan Romen ailelerini ziyaret etti.

Yerel Seçime Doğru

AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, ilçede bulunan Romen ailelerini ziyaret etti.


Acar, ziyaretlerinde ailelerle sohbet ederek, sorun, istek ve taleplerini dinledi.


Projelerini anlatan Acar, Kızılcahamam'a fizik tedavi hastanesi yapılacağını ve istihdamın artırılacağını söyledi.


Acar'ın ziyaretinden memnun kaldıklarını dile getiren aileler, Acar'a bağlama çalarak türkü söyledi. Acar da türkülere eşlik etti.

Kaynak: AA
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