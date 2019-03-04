Yerel Seçime Doğru

Demirköy ilçesinde AK Parti seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu belirten Minsolmaz, parti olarak bu seçimden başarıyla ayrılacaklarına inandıklarını ifade etti.

Tüm vatandaşlardan destek beklediklerini anlatan Minsolmaz, hizmet için partililerinin tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler ve İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Gün ile diğer partililer tarafından seçim bürosunun kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA