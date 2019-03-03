Yerel Seçime Doğru

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, "Bölgede kayyumlarla birlikte sağlanan huzura HPD'nin ateş etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, HDP'nin her seçim döneminde özgürleşme ve demokrasi kelimelerini kullanmalarına rağmen söylediklerine uymadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgede kayyumlarla birlikte sağlanan huzura HPD'nin ateş etmesine izin vermeyeceğiz. KCK komisyonlarının yerel yönetimlere çöreklenmesi sonucu kayyumlar geldi. Mardin'de, Diyarbakır'da Sur'da kayyum atanması ile 3 yıldır vatandaşlar daha özgür ve samimi ilişkiler kurmaya başladılar. Bu motivasyona bir daha ateş etmelerine izin vermemek gerekiyor."

Toplantıya AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA