Yerel Seçime Doğru

Cumhur İttifakının Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut sivil toplum örgüleri, esnaf ve kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Bulut ile beraberindeki MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ve partililer, Akalar Mahallesi'nde kahvehane ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Ziyarette vatandaşlara seçim çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Bulut, destek istedi.



Bulut, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'ni Cumhur İttifakı çatısı altında MHP belediyeciliği ile buluşturacaklarını söyledi.



Kente hak ettiği hizmetleri getireceklerine söz veren Bulut, altyapısından, üst yapısına kadar yaşanan tüm sorunları ortadan kaldıracaklarını belirtti.



-Seçim bürosu açıldı

CHP Karaumurbey Caddesi'ndeki seçim bürosunu düzenlenen törenle açtı.

Törene, CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Millet İttifakı Belediye Başkan adayı CHP'li Mehmet Tuna Soykan, İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Köseoğlu ile partililer katıldı.

Soykan, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

CHP ile İYİ Parti'nin ittifakının çok yerinde ve olumlu olduğunu ifade eden Soykan, seçimlere az bir süre kaldığını anımsatarak, herkesin daha güçlü bir şekilde çalışmasını istedi.

İYİ Parti adaylarını tanıttı

İYİ Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nca aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya, İl Başkanı Mustafa Köseoğlu, belediye başkan adayları, il genel ve belediye meclis adayları ile partililer katıldı.

Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada seçimlere iyi hazırlandıklarını belirtti.

Daha sonra adaylar tanıtıldı.

-Kesimoğlu'nun ziyaretleri

Kırklareli Belediye Başkanı ve bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu da seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Sanayi esnafını ziyaret eden Kesimoğlu, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Seçim gününe kadar herkese ulaşmak istediğini belirten Kesimoğlu, yarım kalan projeleri tamamlamak, kente hizmet etmeye devam edebilmek için seçimlerde herkesten destek bellediğini söyledi.

Kaynak: AA