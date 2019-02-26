Yerel Seçime Doğru

AK Parti Sakarya Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem Yüce, Ferizli'de görev yapan muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu.

Ekrem Yüce, buluşmada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da Ferizli'den yüzde 71 oy alındığını, hedeflerinin 31 Mart'ta yüzde 85'in üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

İki seçimdir ittifak halinde olduklarını belirten Yüce, "24 Haziran seçimlerinde bu ittifakın ne denli doğru olduğunu gördük. Bizim dilimiz bir, dinimiz bir, inancımız bir ve davamız bir. Bizim ayrımız gayrımız yok. Mevlam bu birlikteliğimizin ilelebet devam etmesini nasip etsin. Şimdi 31 Mart seçimlerindeyiz. 31 Mart'ta yeniden tarih yazmaya, zafer kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekrem Yüce, ilçede yürütecekleri çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Buluşmaya, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, AK Parti Ferizli Belediyesi Başkan Adayı İsmail Gündoğdu, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş, Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Bakırtaş, muhtarlar ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA