Yerel Seçime Doğru

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güzel müjdeleri sizlerin vasıtasıyla 31 Mart'ta vereceğiz. Baharı 31 Mart'ta getireceğiz." dedi.

Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu'nun Mesudiye ve Gölköy ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi.

İlçelerde çeşitli dernekleri de ziyaret eden Güler, vatandaşların taleplerini dinledi.

Mesudiye ilçesi ziyareti sırasında konuşan Güler, "Biz Mesudiye'ye seçimden seçime gelmeyeceğiz. Bizim burada yaptığımız çalışma dinamik bir çalışma olacak. En başından bir şey söyleyip üzerine yatmayacağız. Hayat her gün, her an devam ediyor. Görev süremiz boyunca yani toplam 60 ay birbirinin tekrarı olmayacak. Burada çalışmalarımızı yaparken hem keyif hem dua alacağız." dedi.

Güler, yapacakları yatırımlarla bölgedeki ekonomik sıkıntıları ve istihdam sorunlarını çözeceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bizim belediyecilik anlayışımız sadece yol, asfalt yapmak değil. Biz belediyeciliği çok ciddiye alıyoruz. Bu belediyeciliğin en önemli kısmı ise gönül belediyeciliğidir. Öncelikle kırık gönülleri tamir edeceğiz. Bu süreçte sevgiyi büyüterek adımlarımızı atacağız. Biz buraya hizmet etmek için geldik. Mesudiye mesut insanların yaşadığı bir yer olacak."

Buradan partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışı için Fatsa ilçesine giden Güler, partililer tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

Güler, açılışta yaptığı konuşmada, hem Ordu'ya hem Karadeniz'e hem de bütün Türkiye'ye Fatsa'dan çok güzel hizmetler müjdeleyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu müjdeler Türkiye'nin kalkınma savaşında, medeniyet savaşında ülkemize çok güzel mesajlar olarak yansıyacak. Sizlerle gurur duyuyoruz. Burada çok güzel çalışmaları Fatsa Belediye Başkan adayımız İbrahim Ethem Kibar kardeşimiz ile birlikte yapacağız ve buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güzel müjdeleri sizlerin vasıtasıyla 31 Mart'ta vereceğiz. Baharı 31 Mart'ta getireceğiz."

Kaynak: AA