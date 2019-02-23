Yerel Seçime Doğru

Bartın MHP İl Başkanlığı tarafından aday tanıtım toplantısı düzenlendi.



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, 10 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, tekrar seçilmenin yolunun da çok çalışmak olduğunu söyledi.



Yerel seçime yaklaşık 1 ay kaldığını hatırlatan Akın, "Hepimiz sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde olacağız. Çalışmalarımızı, projelerimizi anlatacağız. Tek hırsımız milletimize hizmet etmek. Milletimizin emrinde olacağız. Şimdiye kadar olduğu şimdiden sonra da yorulmak nedir bilmeden yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip eder tekrar seçildiğimiz takdirde Bartın'ı daha modern, daha yaşanılabilir bir hale getirme gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik de adayların 31 Mart yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini, kendilerinin de teşkilat olarak gereken desteği verdiklerini belirtti.



Toplantıda il, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Kaynak: AA