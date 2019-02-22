Yerel Seçime Doğru

AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir, Belediye TV'deki programda seçim çalışmalarını anlattı.

Seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özdemir, 100'ün üzerinde ev, mahalle toplantısı ve esnaf gezisi yaptıklarından bahsetti.

Özdemir, elini tutmadık kimse bırakmamaya özen gösterdiklerini aktararak, "Çevreye duyarlı, diğer siyasi partilerle hoşgörü ve anlayış içerisinde bir seçim çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımız 'Niğde'ye ne yapacaksınız?' sorusunun cevabını istedikleri için çalışmalarımızı bu anlayış üzerine yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarında sosyal medyayı da aktif kullandıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz halkımıza istihdam konusunda projeler hazırladık. Gelişim planımız olacak. Niğde'yi büyükşehirin alt yapısı konusunda büyütmek olacak. İnsan odaklı çalışmalar yapacağız. Yeşil alan, otopark, trafik sorunlarının çözümünü önceleyeceğiz. 31 Mart akşamına kadar kendimizi anlatacağız. Ne kadar hemşehrimizin gönlüne girmişiz ne kadarının gönlüne giremememişiz buna bakacağız. 150 bin Niğdelinin belediye başkanı olacağım. Şehrimiz için en hayırlı sonucun çıkmasını temenni ediyorum. Kendime güvenerek bu yola çıktım. Çünkü Niğdeli hemşehrilerimize hizmet aşkım var. Kendimizi anlatıyoruz ve halkımızdan büyük teveccüh görüyoruz. Şimdiden destekleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA