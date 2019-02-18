Yerel Seçime Doğru

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Vergili, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, görevde bulunduğu 10 yıldaki çalışmalarını anlattı.

Karabük'ün 50 yıllık geleceğini inşa edeceklerini ifade eden Vergili, yeniden seçilmesi halinde yapacağı projelerden bahsetti.

Burhanettin Uysal'dan ziyaretler

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, 100. Yıl Mahallesi'nde esnaf ve öğrencilerle buluştu.

Projelerinden bahseden Uysal, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Ali Kaya'dan basın ziyaretleri

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, kentte bulunan basın kuruluşlarını ziyaret etti.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve partililerle Anadolu Ajansı Karabük Bürosu da dahil, kentte faaliyet gösteren basın kuruluşlarını ziyaret ederek projelerini anlattı.

CHP'den basın toplantısı

CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, düzenlediği basın toplantısında çalışmalarını anlattı.

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Köse, projelerinden bahsetti.

MHP Yenice'de seçim bürosu açtı

Yenice Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı, seçim bürosu açılışına katıldı.

Açılış törenine, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Yenice'de mahalle gezileri

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki mahallere giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Gezi sonunda açıklama yapan Güven, Yenice'yi çok sevdiğini ve hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA