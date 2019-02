Yerel Seçime Doğru

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

Poyraz Mahallesi Yeşil Derik Caddesindeki açılışa, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman, Mazıdağı Belediye Başkan adayı İbrahim Atlı, AK Parti Mazıdağı İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, yerel seçim çalışmalarını tüm teşkilat ve adaylar ile beraber her gün artan bir tempoyla sürdürdüklerini söyledi.

Mazıdağı ilçesine her geldiklerinde yeni bir ilçe binası ve seçim koordinasyon merkeziyle karşılaştıklarını belirten Kılıç, "AK Partimize artan teveccüh ve katılımların sürekli artması nedeniyle artık mevcut binalarımız yetersiz kalıyor. Bu nedenle binalarımızın daha büyük olmasına dikkat ediyoruz. Şunu gördük ki Mazıdağı halkı her geçen gün bizlere biraz daha yaklaşıyor. Mazıdağı halkının bizlere yaklaştığı her adıma karşılık biz onlarca adım yaklaşmaya hazırız." dedi.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Bakın kayyum belediyemizin son iki yıl içerisinde ilçeye yaptığı hizmetleri hepiniz görüyorsunuz. 17 yılda yapılmayan hizmetler 17 ayda yapıldı. Bunu görmeniz ve sandığa giderken bu düşünce ve duygularla hareket etmeniz gerekir. 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde artık Mazıdağı, Mazıdağlılar tarafından idare edilmesi gerektiğini hissetmeniz, duymanız ve oyunuzu ona göre kullanmanız gerekir."

Kılıç, partililerden kalan 50 gün içerisinde sokak sokak, ev ev dolaşıp ilçeyi AK Parti belediyesiyle buluşturmak için ellerinden gelenleri yapmalarını istedi.

Kaynak: AA