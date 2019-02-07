Yerel Seçime Doğru

BBP Merzifon İlçe Başkanı Salih Keserci ve beraberindeki heyet, AK Parti Merzifon İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Keserci, yerel seçimlerde ülkenin geleceği adına Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını söyledi.

Merzifon'un geleceği için AK Parti'yi destekleme kararı aldıklarını aktaran Keserci, "Merzifon'umuzun kazanması için, Cumhur İttifakı'nın da bir parçası gereği AK Parti'yi destekleme kararı aldık. Herkesin bildiği üzere hem yerel hem de merkezi destekle alınan belediyelerde yatırım ve gelişim daha hızlı olmuştur. Hemşehrilerimizin bu birlikteliğe destek vermesini istiyorum. İnşallah AK Parti ile belediyenin iktidarına kavuşacağız. Dolayısıyla kazanan Merzifon olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise yerel seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

Cumhur ittifakı'nın gönüllerde başlayıp, sahaya yansıdığını ifade eden Çilez, şunları dile getirdi:

"Cumhur ittifakı'nın hiçbir noktasında pazarlık yoktur. Bu birliktelik gönüllerde başlayıp, sahaya yansımadır. Önümüzdeki yerel seçimler çok önemli. Muhalefetin oyunlarını boza boza bugünlere geldik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem itibarsızlaştırılmaya hem de güçsüzleştirilmeye çalışılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu konuyu net olarak gören, bize destek veren BBP ve MHP ile birlikte Yenikapı ruhunu bugünlere taşıdık. Merzifon'a çok daha seri hizmetlerin gelmesi, işin ehil ellerde olması için Merzifon'lulardan destek bekliyoruz. İnşallah 31 Mart 2019 akşamı bu meydandan yine halkımıza sesleneceğiz. BBP'yi memleket adına attığı onurlu davranıştan dolayı tebrik ediyorum. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, il ve ilçe başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA