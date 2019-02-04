Yerel Seçime Doğru

AK Parti Seydikemer seçim koordinasyon merkezi partililerin katılımıyla açıldı.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'yla çıktıkları yolda Allah'ın izni, vatandaşların desteğiyle galip geleceklerini söyledi.

Yapılan ittifakın mezara kadar devam edeceğini ifade eden Hıdır, "Muğla, vatanın elmas kadar kıymetli bir parçasıdır. Bize bırakılan bu emaneti bizden sonra gelenlere ihanet etmeden daha güzel şekilde teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı yerel yönetimler destanını Anadolu'nun her ilinde yazacağız." dedi.

Seydikemer Belediye Başkan adayı Yakup Otgöz de seçimleri kazanarak yaptıkları çalışmaları en güzel şekilde sonlandıracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA