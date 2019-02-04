Yerel Seçime Doğru

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Savur'un makus tarihini değiştirmeye geliyoruz." dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, AK Parti Savur Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) yaptığı konuşmada, Savur'un uzun yıllardır AK Parti belediyeciliği anlayışından yoksun bir şekilde, farklı zihniyetlere sahip kişiler tarafından yönetildiğini söyledi.

Seçimde AK Parti'nin başarılı olacağını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bizler AK icraatlarını hizmete susamış Savur'a getirmek istiyoruz. Savur'un kaderi ideolojik zihniyetlerin elinde kalmamalı. Savur'u yeniden inşa edecek, yeni bir vizyon katacak AK Kadrolar hizmet etmeli. Savur'un makus tarihini değiştirmeye geliyoruz. Adayımız Oğuzhan Sönmez Kaya kardeşinizle inşallah Savur'da yeni bir gelecek inşa edilecek."

Kaynak: AA