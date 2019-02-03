Yerel Seçime Doğru

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, MHP Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Güler, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyarette, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz tarafından karşılandı.

Milletvekili Enginyurt, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimleri için 17 ilçe ile Ordu Büyükşehir Belediyesinde AK Parti'nin, Çamaş ve İkizce ilçesinde ise MHP adaylarına oy istemeye devam edeceklerini söyledi.

Hedeflerinin 3-5 belediye kazanmak olmadığını belirten Enginyurt, şöyle devam etti:

"Bize bin defa 'vatan mı, makam mı' deseniz, biz 'vatan' deriz. Bizim 'beka mı, belediye mi' denildiğinde, bin defa 'beka' diyen bir liderimiz ve duruşumuz var. Biz bu duruşa sadakat göstereceğiz. Türk milliyetçileri olarak asla hiç kimsenin oyununa gelmeden Cumhur İttifakı'nın Ordu'da, Türkiye genelinde başarılı olması için tıpkı kendi adaylarımız gibi Cumhur İttifakı'nın adaylarına samimi duygularla çalışacağız, mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz."

Güler ise seçimlerin aynı zamanda demokrasilerin şölenleri olduğunu belirterek, bu şöleni kardeşlik duyguları içinde, sevgi diliyle birlikte gerçekleştireceklerini anlattı.

Ordu'nun en çok ihtiyacı olan şeyin bu kardeşlik ruhu ve dostluk ortamı içinde kalkınmayı sağlamak olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bunun için zaten ülkemiz ve devletimiz çok güçlü. Milletimiz zaten tarihler yazan bir millet. Dolayısıyla Rabiamızın da ilkeleri doğrultusunda bu birlikteliği inşallah gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Ordu'yu bir dünya yıldızı haline getirmek, şehircilikte ve il olarak da 19 ilçemizi taklit eden değil, taklit edilen bir şehir haline getirmek. Bunun için muazzam bir potansiyelimiz var, birikimimiz gayet müsait. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızla başlattığımız belediyecilik hamlesi içinde 94'ten beri birlikteyiz. Onun demokrasi anlayışı ve kalkınma düsturu doğrultusunda ülkemizi gerçekten dünyanın sayılı ekonomileri arasına getireceğiz."

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören ile her iki partinin teşkilat mensupları da yer aldı.

Kaynak: AA