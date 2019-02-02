Yerel Seçime Doğru

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Gönül belediyeciliği hedefiyle çıktığımız kutlu yolda en büyük destekçimiz olan milletimizin teveccühüne talibiz. 31 Mart'ta yine milletimiz kazanacak." dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi gezi ve ziyaretlerini sürdüren Açıkgöz, Ürgüp ilçesinde vatandaşlarla buluştu.



İlçe esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Açıkgöz, çeşitli alanlarda ise ilçe halkıyla bir araya geldi.



Vatandaşın talep ve beklentilerini dinleyen Açıkgöz, AK Parti Ürgüp Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktürk için destek istedi.



Daha güçlü Türkiye, daha güçlü Nevşehir ve daha güçlü Ürgüp için seçmenin desteklerini beklediklerini aktaran Açıkgöz, 16 yıllık AK Parti döneminde kazanın her zaman milletin kendisi olduğunu, 31 Mart'ta da AK Parti ile yine milletin zafer elde edeceğini belirtti.



Açıkgöz, şöyle konuştu:



"Milletimizin teveccühünü görmek bizleri mutlu ediyor. Hedefimiz tüm fertleri ile belde, ilçe ve illerde önce milletimizin gönlünü kazanmak ardından sandıkta oyunu almaktır. Gönül belediyeciliği hedefiyle çıktığımız kutlu yolda en büyük destekçimiz olan milletimizin teveccühüne talibiz. 31 Mart'ta yine milletimiz kazanacak. Ürgüp ilçemiz, Belediye Başkan adayımız Mehmet Aktürk ile 31 Mart'ta da yürümeye devam edecek."

Açıkgöz'e, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer ve AK Parti Ürgüp Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktürk de eşlik etti.

Kaynak: AA