Yerel Seçime Doğru

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, yerel seçimlere yönelik hedeflerini açıkladı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin 17 yılda her alanda büyük başarılara imza attığını belirtti.

Ekonomik sıkıntılar ve siyasi iktidarsızlıkların AK Parti hükümetiyle sona erdiğine işaret eden Kılıç, "Türkiye daha önce kendi içindeki sorunlarla uğraşırken bugün dünya siyasetine yön veriyor." ifadesini kullandı.

Yerel seçime değinen Kılıç, şöyle konuştu:

"Her siyasi partinin seçimlerde en yüksek başarıyı elde etme hedefi var. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne talibiz, bunu sürekli dile getiriyoruz. Onun yanı sıra bütün ilçe belediyelerini de kazanmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA