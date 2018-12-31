Yerel Seçime Doğru

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, CHP'nin kentte partilerinin Büyükşehir Belediyesi adayını destekleyeceğini belirtti.

Karakuş, parti binasında, CHP İl Başkanı Hayri Sucu ile düzenlediği basın toplantısında, iki parti arasındaki ittifakın devam ettiğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkan adayının alınan karar çerçevesinde kendi partilerinden gösterileceğini ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

"Teşkilatlar olarak büyükşehir adayını oluşturup sonra ilçeleri belirleyeceğiz. CHP bizi destekleyecek. İlçelerde netleşmiş bir durum yok. ya herkes kendi adayını çıkartacak ya da parti merkezlerinin yaptığı gibi paylaşım yapılacak. Bu paylaşımlara göre kim aday çıkarmışsa birbirimizi destekleyeceğiz. Gaziantep'in geleceğine yön vereceğimizi düşünüyorum. En doğru adayları çıkartacağız."

Hayri Sucu da iki parti arasındaki ittifakın referandumdan bu yana devam ettiğini anımsatarak, seçimleri el ele, yürek yüreğe vererek kazanacaklarını öne sürdü.

Kaynak: AA