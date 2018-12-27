Yerel Seçime Doğru

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, Fatsa ve Ünye ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Güler, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Fatsa Belediyesini ziyaret etti.

Burada Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Güler, yaptığı konuşmada, Fatsa'nın bugünlere kolay gelmediğini, çok uğraş ve gayret isteyen çabalardan sonra hizmetlerin gerçekleştirildiğini, bu hizmetlerin yeni dönemde artarak devam edeceğini söyledi.

Güler, Fatsa'nın kendilerinin göz bebeği olduğunu dile getirerek, "Yeni dönemde Fatsa'mızı yıldız şehirlerden biri haline döndürmeye çalışacağız. Proje hazırlamak başkaları için en zor ama bizim için en kolay şey. Bunu bir boyut daha ileriye götürerek gönül belediyeciliği şekline döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü Fatsa tüm güzelliklere layık bir şehrimiz." dedi.

Belediyecilikte yeni bir vizyon ile hareket edeceklerini dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Belediyeciliği herkesi kucaklayarak yapacağız. En önemli stratejimiz, ötekileştirmeden herkesi kucaklamak ve aynı zamanda ortak akılla gitmek olacak. Yani akıllı insanlar sadece kendi aklıyla değil başkalarının akıllarıyla başarıyı yakalar. Uluslararası finans merkezlerinin kaynaklarını da kullanacağız. Bir de ben demeyeceğiz, biz demeyeceğiz, siz diyeceğiz. Ben yok, sen yok, siz var. Bunu yaparsak belediyecilikte şehircilikte de daha başka üst lige katılmış olacağız. Biz fazla konuşmayan iş yapan insanlarız, bizi izlemeye devam edin."

Güler, Fatsa ziyaretinin ardından Ünye Belediyesi ve parti teşkilatını ziyaret etti.

Güler, ziyaretlerine AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da eşlik etti.

Kaynak: AA