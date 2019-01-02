Yerel Seçime 13 Siyasi Parti Katılacak

YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partiler belirlendi. Seçime 13 siyasi partinin katılacağı belirtildi.

YSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararda, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubunun bulunması gerektiği vurgulandı. Tek şehirde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az 3'te 1'inde teşkilat kurma anlamına geldiği hatırlatılan kararda, 2820 sayılı kanun uyarınca da ilçe teşkilatının varlığından bahsedilebilmesi için ilçe kongresinin yapılarak, ilgili organların oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda; Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi'nin, ilgili mevzuata göre, seçime katılma yeterliliğine sahip olduğu belirtildi. Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremediği açıklandı. - Ankara

Kaynak: DHA