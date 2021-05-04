Yerel seçimdeki sandık görevini devreden Real Madridli Marcelo, takımla Londra'ya gitti
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Yerel seçimdeki sandık görevini devreden Real Madridli Marcelo, takımla Londra'ya gitti

Yerel seçimdeki sandık görevini devreden Real Madridli Marcelo, takımla Londra'ya gitti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde bugün yapılan erken yerel parlamento seçiminde kendisine verilen sandık görevini başka birine devreden Real Madridli futbolcu Marcelo, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın deplasmanda Chelsea ile oynanacak maç için takımla birlikte Londra'ya gitti.

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde bugün yapılan erken yerel parlamento seçiminde kendisine verilen sandık görevini başka birine devreden Real Madridli futbolcu Marcelo, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın deplasmanda Chelsea ile oynanacak maç için takımla birlikte Londra'ya gitti.

Brezilya ve İspanya vatandaşlıkları bulunan Marcelo, Madrid'de bugün yapılan yerel parlamento seçimlerinde Seçim Kurulu tarafından 1. yedek sandık görevlisi olarak atanmıştı.

İspanyol basını, Real Madridli futbolcunun bu sabah görevli olduğu sandığa gittiğini belirterek, seçim masasında eksik bir kişi olmasına rağmen Marcelo'nun yerine 2. yedek listede olan bir kadının alındığını yazdı.

Söz konusu kadının sayesinde seçim görevini yapmak zorunda olmayan Marcelo'nun Real Madrid takımıyla birlikte Londra'ya gittiği bildirildi.

İspanyol yasalarına göre geçerli mazeret belirtmeksizin seçim günü görevli olduğu sandığa gitmeyenlere 1 ila 3 yıl hapis veya para cezası verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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