Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" Programı

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Edirne, İstanbul'dan sonra en önemli payitaht. Bu sokakları bu görüntüyü Edirne hak etmiyor." dedi.

Demircan, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programında yaptığı konuşmada, Edirne'deki AK Parti yönetiminin kenti çok iyi bildiğini ve kente hakim olduğunu söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Edirne'nin kazanacağını belirten Demircan, "Çöpü, çukuru ve çamuru geçeli o kadar çok oldu ki, 25 sene evvelinin gündemi. İstanbul açısından 25 sene evvelinin gündemi. Bizim gündemimizde, yerel yönetimlerde çok daha başka şeyler var." dedi.

Edirne'deki yolların görüntüsüne çok üzüldüğünü ifade eden Demircan, "Edirne, İstanbul'dan sonra en önemli payitaht. Bu sokakları, bu görüntüyü Edirne hak etmiyor. Edirne, bütün Anadolu coğrafyasında, tarih kitaplarında çocuklarımıza gururla anlattığımız, Selimiye Camisi'nin varlığının olduğu bir vilayetimiz." diye konuştu.

Demircan, Edirne'nin AK Parti iktidarıyla hak ettiği değeri kazanacağını kaydetti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de, Edirne ve tüm ilçelerin belediye başkanlığına talip olduklarını belirterek, "AK Partili olmayan belediyelerin durumları ortada. Bütün halkımız bunlardan şikayetçi." dedi.

Toplantının hayırlı ve verimli olmasını dileyen Akmeşe, "Ayın 16'sı, cumartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah Edirne'de ağırlayacağız." dedi.

Toplantıya, AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA