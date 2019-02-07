AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezindeki programda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine 2 ay kaldığını dile getirerek, çok iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ocak'ta belediye başkanı adaylarını açıkladığını anımsatan Özkeçeci, hep beraber sıkı bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Siyasetin gönül işi olduğunu vurgulayan Özkeçeci, şunları kaydetti:

"Gönüllere girmek zorundayız. Biz insanların gönlüne giremezsek vah bize. Çok şükür belediyelerimiz bunu gerçekleştiriyor. Daha da iyisini yapacaklar. Vatandaş, bizden hizmet bekliyor. Vatandaş bir şey söylemeden bizim bilmemiz lazım. İşi çözmüş olarak gitmeliyiz. Biz onları ziyaret ettiğimizde sadece 'hoş geldiniz' demeliler. Bu bilinç içerisinde çalışacağız. Gaziantep, her zaman Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde. İnşallah 31 Mart'ta daha da yükselteceğiz."

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Devleti anneye benzettiğini belirten Demircan, vatandaşlara da anne sevgisiyle bakılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA