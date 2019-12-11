Yerel sanatçı, kahvede çay içerken kalp krizinden öldü
Haberler » Güncel » Yerel sanatçı, kahvede çay içerken kalp krizinden öldü - Haber

Yerel sanatçı, kahvede çay içerken kalp krizinden öldü

ANTALYA'da yerel sanatçı Mustafa Ödev (70), kahvehanede çay içerken kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

11.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:42
Yerel sanatçı, kahvede çay içerken kalp krizinden öldü

ANTALYA'da yerel sanatçı Mustafa Ödev (70), kahvehanede içerken geçirip, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Mustafa Ödev, göğsündeki ağrı nedeniyle aile sağlık merkezine gidip muayene oldu. Daha sonra her zaman gittiği kahvehaneye gelen Ödev, çay içmek istediğini söyledi. Çayı yudumladığı sırada aniden fenalaşan Ödev, yere yığıldı. Ödev'in rahatsızlandığını gören iş yeri sahibi sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Ödev'i kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak Ödev, kurtarılamadı. Yerel sanatçı olduğu belirtilen Ödev'in cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler