Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
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Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı

06.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:07
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı

Sivas İl Genel Meclisi, yoğun geçecek olan Kasım ayı toplantılarının ilk haftasını tamamladı.

Sivas İl Genel Meclisi, yoğun geçecek olan Kasım ayı toplantılarının ilk haftasını tamamladı.

Kasım ayı oturumları, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve İl Genel Meclisi Başkan Vekili Fikret Doğruyol koordinesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Haftanın ilk oturumunda, divan katipleri Arzu Polat ve Süruri Koçali tarafından Ekim ayı il genel meclisi karar özetleri ile il encümeni karar özetlerinin okundu. Tamamlanan 5 oturumda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İl Genel Meclisi; Kasım ayı toplantılarında Sivas İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı bütçe tasarısı ile 2022 ve 2023 yılları tahmini bütçelerini görüşecek. Diğer yandan 2021 yılı kırsal altyapı yatırım programı teklifi görüşülerek karara bağlanacak.

İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumlarına Pazartesi gününden itibaren devam edecek. Ay sonuna kadar hafta içi her gün gerçekleştirilecek toplantılarda önemli konular ele alınacak. - SİVAS

Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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