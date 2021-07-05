Yerel müzisyenlere Büyükşehir'den anlamlı destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel'den başlattığı ve yaz ayları boyunca sürdüreceği "Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel" etkinliğinde yerel müzisyenlere anlamlı bir destek verdi