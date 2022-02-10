Yerel medyanın sorunları "65. Başkanlar Konseyi Toplantısı"nda değerlendirilecek

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, 11-13 Şubat'ta Antalya'da yapılacak "65. Başkanlar Konseyi Toplantısı"nda yerel medyanın sorunlarının ele alınacağını belirtti.

Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da üç gün sürecek toplantının yerel medyanın geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda, gazetecilerin sorun ve önerilerini bizzat TGF yöneticilerine aktarma imkanı bulacağını kaydeden Ekici, şunları ifade etti:

"Toplantıda üç gün boyunca yerel medyanın içinde bulunduğu sıkıntılar ele alınacak. Basın sektörü içerisinde çalışan binlerce gazeteci fikir işçisinin zorluklarla mücadelesi tartışılacak ve çözüm önerileri paylaşılacak. Toplantımız kapsamında birtakım ziyaretler yaparak federasyon çalışmalarımız hakkında bilgiler aktaracağız."

Ekici, etkinlikte, gazeteci Neziha Kartal tarafından "Gazetelerin dijitalleşmesi ve alternatif gelir modelleri" konulu panel düzenleneceğini de bildirdi.