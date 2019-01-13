TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici, kanala izleyici ilgisinin arttığını belirterek, "TRT Kürdi, yerelde daha çok izlenen bir kanaldır ve şu anda Türkiye'nin en çok izlenen 30 kanalından birisidir." dedi.

Ekici, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Gazeteciler Birliği tarafından Şair Nabi Kültür Merkezi'nde ortak organize edilen "Yerel Medya ve Dijitalleşme Konferansı"nda yaptığı konuşmada, yerel medyanın önemine değindi.

Türkiye'de binin üzerinde yerel gazete ve televizyonun bulunduğunu belirten Ekici, Anadolu medya kuruluşlarının en büyük destekçisinin ise Basın İlan Kurumu olduğunu ifade etti.

Ekici, yerel medya çalışanlarının eğitiminin büyük önem taşıdığını anlattı.

Halkın TRT Kürdi izleme oranının arttığına dikkati çeken Ekici, şunları kaydetti:

"TRT Kürdi 2015'ten itibaren her yıl düzenli bir şekilde artan izleyici kitlesine sahip olmayı sürdürüyor. TRT Kürdi, yerelde daha çok izlenen bir kanaldır ve şu anda Türkiye'nin en çok izlenen 30 kanalından birisidir. Yazın Türkiye'deki izleyici kitlesi tabi biraz daha değişiyor vatandaşımızın, tatil ve bağ bahçe gibi farklı uğraşları oluyor. Özellikle kanalımız kırsal kesimde yaşamını sürdüren vatandaşlarımıza hitap ediyor. Geçen hafta kent olarak sadece Diyarbakır için oluşturulan izleyici raporunda en çok izlenen 5. kanalı olmayı başardık. Bu oranları daha yukarılara taşımak için gayret ediyoruz."

"Dijital devrim yaşanıyor"

Yenis¸afak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk de dijital medyanın artık 10 kat daha hızlı ve 100 kat daha etkili olduğunu söyledi.

Devletlerin dijital medyaya daha fazla önem vermesi gerektiğine inandığını anlatan Öztürk, artık herkesin bu değişim ve dönüşüme ayak uydurması gerektiğini dile getirdi.

Öztürk, şu an yayın hayatında olan gazetelerin çok kısa süre sonra müzelerde yer alacağına dikkati çekti.

Dünyanın en büyük ve en çok kazanan şirketlerinin başında şu anda dijital medya kuruluşlarının geldiğini vurgulayan Öztürk, "Dijital devrimle beraber gazeteler kapandığı için bir çok insan işsiz kalıyor. Dijital devrime en çok direnenler de bu değişim ve dönüşümü anlamayanlardır. Aslında tsunami benzeri bir şey geliyor insanlar ona karşı koymaya çalışıyor. Bugün dünyanın en büyük ve en çok kazanan 7 şirketi sıralamasında dijital medya kuruluşları var. Bu dijital medyanın öneminin en bariz göstergesidir. Sadece birisinin bütçesi Türkiye'nin toplam bütçesinden daha değerlidir. Oysa geçmiş 15 yılda bu sıralamada otomobil ve gıda firmaları gibi farklı sektörler vardı. Bunları çok dikkate alarak hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Ekici ve Öztürk'e katkılarından dolayı protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Kaynak: AA