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Yerel malzemeler özgün yemeklere dönüşmüş

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yerel malzemeler özgün yemeklere dönüşmüş

Adını Kadıköy'ün meşhur Mühürdar Caddesi'nden alıyor Atlas Mühürdar 78. Semtin eski esnaflarından bir babanın, biri mimar biri fizikçi iki çocuğu işletmenin başında.

KADIKÖY, İSTANBUL (Hürriyet) - Adını Kadıköy'ün meşhur Mühürdar Caddesi'nden alıyor Atlas Mühürdar 78. Semtin eski esnaflarından bir babanın, biri mimar biri fizikçi iki çocuğu işletmenin başında... Şef Güney Demiray, Antalyalı. Galiba pek çok yemekte bol tahin kullanmasının nedeni de bu!

Kardeşlerden mimar olan Ezgi Çiftçi, şık bir binanın içinde minimal bir ortam hazırlamış. Arka bahçede kendinizi şehrin kaosundan sıyrılmış, huzur içinde yemek yerken buluyorsunuz. Fonda blues parçaları var...

Klasik malzemelerle rafine bir mutfak yaratmışlar. Biz köz patlıcan, domates salatası, falafel ve pide arası tavuk denedik. Tahin soslu köz patlıcanda az da kişniş kullanmışlar, giderseniz bu başlangıcı mutlaka deneyin. Konya'da, geleneksel yöntemlerle üretim yapan yerel bir üreticiden bozkır tahini alıyorlarmış.

Domates salatasında dört çeşit domates vardı. Marmara'daki yerel üreticilerden alınan organik domateslermiş. Şaraplık üzümlerden yapılmış sirke, reyhan yaprakları ve soğan halkalarıyla hoş bir lezzet kazanmış. Falafeli orijinal Filistin reçetesiyle yapmışlar. Taze otlar ve baharatla zenginleştirilmiş, harcı günlük hazırlanıp sipariş sonrası pişirilen falafel boğazınıza takılıp kalmıyor; altında humus ve üzerinde ot salatasıyla servis ediliyor. Humusun üzerinde Kaz Dağları'ndan aldıkları soğuk sıkım zeytinyağının güçlü aromasını da hissediyorsunuz...

Pide arası tavuk da ilginçti. Pidesini kendileri yapıyorlarmış. İçi sulu kalmış, dışı çıtır ızgara tavuğu sosla lezzetlendirmişler. Pidenin içinde yine tahinle yapılmış coleslow salatası var.

Padron biberi, muhammara gibi veganlara hitap eden yemeklerin de yer aldığı mekanın kokteylleri de dikkat çekici. Limon ardıç fizz, odunsu aromasıyla çok başarılıydı...

Tel: (0549) 347 10 78

Limon ardıç fizz

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