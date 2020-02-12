Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim...
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Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim...

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim unsurlarıyla çatıştığı belirtildi.

12.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:37
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim...

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin 'nin kuzeydoğusunda rejim unsurlarıyla çatıştığı belirtildi. ABD askerlerinin, geçişlerini engellemek isteyen rejim güçlerinden bir kişiyi öldürdüğü ifade edildi. - HASEKE

Kaynak: İHA
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