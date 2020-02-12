12.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:37

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim unsurlarıyla çatıştığı belirtildi. ABD askerlerinin, geçişlerini engellemek isteyen rejim güçlerinden bir kişiyi öldürdüğü ifade edildi. - HASEKE

Kaynak: İHA