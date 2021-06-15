Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi Verildi
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Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi Verildi

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi Verildi
Habermetre - Haberler | Toplum

15-06-2021 09: 21: 41 39Nevşehir Belediyesi, 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimine ev sahipliği yaptı.

15-06-2021 09: 21: 41 39

Nevşehir Belediyesi, 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimine ev sahipliği yaptı. Eğitime katılan hayvanseverler, sertifika ve "Hayvan Koruma Görevlisi Kartı" almaya hak kazandı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri ve İl Hayvan Koruma Kurulu kararları doğrultusunda düzenlenen 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü işbirliğinde verilen eğitime hayvanseverler büyük ilgi gösterdi.

Eğitim ilk bölümünde, Nevşehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Tekin Keçeci tarafından katılımcılara Hayvan Bakımı ve Beslenmesi, Hasta Hayvanın Tanınması, Kedi ve Köpeklerde Paraziter Enfeksiyonlar, Zoonoz Hastalıklar (İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar) ve Hayvan Davranışları konularının yanı sıra Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında bilgiler verildi.

Programın öğleden sonraki bölümünde ise Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Metin Başbuğ tarafından katılımcılara Nevşehir Hayvan Kasabası tanıtıldı. Kasaba içerisinde yapılan çalışmalar hakkında hayvanseverlere bilgiler veren Başbuğ, buradaki gerçekleştirilen uygulamalar hakkında soruları cevaplandırdı.

Eğitimin sonunda katılımcılar "Hayvan Koruma Görevlisi Kartı" sahibi olmaya hak kazandı.

Kaynak: Habermetre

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