Yerel haber sitelerine şantaj operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli'de yayın yapan yerel haber sitelerine yönelik düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilde yayın yapan bazı yerel internet haber siteleri sahiplerinin şantaj ve nitelikli yağma yaptıkları iddiaları üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla internet sitesi sahipleri Faruk B., Ümit R., Güngör A. ile gazete yazarı İsmet Ç. ve sitede reklam sorumlusu olan oğlu C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 5 şüpheliden Güngör A. ve Ümit R. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı