Yerel gazeteyi kurşunlayanlar yakalandı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKocaeli'nin İzmit ilçesinde, yerel gazete binasına silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden F.D. ve Y.G. tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı.