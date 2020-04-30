Yerel gazeteyi kurşunlayanlar yakalandı (2)
30.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:39
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKocaeli'nin İzmit ilçesinde, yerel gazete binasına silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden F.D. ve Y.G. tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yerel gazete binasına silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden F.D. ve Y.G. tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA