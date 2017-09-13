Yerel Gazetelerde Reklamcılığın Geliştirilmesi Eğitimi

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğiyle yerel gazete çalışanlarına yönelik düzenlenen "Kastamonu Çankırı Sinop illerindeki yerel gazetelerde reklamcılığın geliştirilmesi" projesi başladı.



BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, Kastamonu Gazeteciler Cemiyetindeki eğitim programının açılışında, 10 yıl önce adı bile bilinmeyen sosyal medya platformlarının bugün firmalara ürünlerini tüketiciye tanıtma şansı sunduğunu söyledi.



Türkiye'de en çok satan gazetelerden birinin ortalama günlük satışı 350 bin iken aynı gazetenin sosyal medya hesabının 3,5 milyona yakın kişi tarafından takip edildiğine dikkati çeken Elçin, bunun da son yıllarda farklı bir reklam mecrasının doğmasına ve medya kuruluşlarının bu mecradan da reklam geliri elde etmesine imkan sağladığını belirtti.



Eğitim programının içeriği hakkında bilgi veren Elçin, "Projemiz, pazarlama ağı içinde önemli bir yere sahip olan reklam olgusunu kavramsal temellerinden üretim süreçlerine, etkilerinden bileşenlerine kadar bütün yönleriyle kavratmayı amaçlıyor. Tek başına resmi ilan gelirleri yazılı basın sektörünün kalkınması ve yaşamını devam ettirmesi için yeterli olmuyor. Bugün başlayacak olan eğitim projesi, yerel gazeteler için önemli bir fırsat olacak." dedi.



Programda KUZKA Genel Sekreter Vekili Serkan Genç ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz da selamlama konuşması yaptı.



BİK Kastamonu Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek projede bölgeye bağlı illerde gazete ve medya kuruluşlarının reklam servisinde çalışan 30 kişiye reklamcılık eğitimi verilecek.