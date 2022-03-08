Yerel gazeteden kadınlara özel baskı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gaziantep Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel hazırlanan baskı ile yayımlandıGaziantep'te yerel Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel sayfa tasarımı yaptı.
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel hazırlanan baskı ile yayımlandı
Gaziantep'te yerel Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel sayfa tasarımı yaptı. Gazete kadınlara özel baskı ile okuyucuların karşısına çıktı. Gazetede şehirde kadın belediye başkanı, milletvekili, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile emek noktasında faaliyet gösteren kadınları haberleştirildi.
Gazetenin kadınlar günü özel baskısı ise okuyucuların büyük beğenisini topladı. - GAZİANTEP
İhlas Haber Ajansı - Yerel