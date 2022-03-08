Yerel gazeteden kadınlara özel baskı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel hazırlanan baskı ile yayımlandı

Gaziantep'te yerel Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel sayfa tasarımı yaptı. Gazete kadınlara özel baskı ile okuyucuların karşısına çıktı. Gazetede şehirde kadın belediye başkanı, milletvekili, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile emek noktasında faaliyet gösteren kadınları haberleştirildi.

Gazetenin kadınlar günü özel baskısı ise okuyucuların büyük beğenisini topladı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel