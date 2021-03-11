Yerel gazete sahipleri Vali Çuhadar ile bir araya geldi

Adıyaman'da günlük olarak yayınlanan resmi ilan hakkı bulunan gazetelerin sahipleri Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

Malatya Basın İlan Kurumu Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı ve Yeniyol Gazetesi Sahibi İbrahim Aslan, Güne Bakış Gazetesi Sahibi Mustafa Yücekaya ve Işık Gazetesi Sahibi Bilal Işık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, gazete sahipleri ile sohbet Etti. Vali Çuhadar, özellikle bütün dünyada ve ülkemizde de halen devam eden korona virüs salgını sürecindeki hassas ve toplum sağlığını ön planda tutucu haberlerinden dolayı gazete sahiplerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Malatya Basın İlan Kurumu Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş ise, Adıyaman'da resmi ilan hakkı bulunan gazetelerin geçtiğimiz Kasım ayında Malatya Basın İlan Kurumu Şubesine bağlanması dönüşümü süreci hakkında Vali Mahmut Çuhadar'a bilgi verdi. Basın İlan Kurumunun yerel basını ayakta tutan bir kurum olduğunu ifade eden, Vali Mahmut Çuhadar, "Yerel basın, ülkemizin çok sesliliği ve yerel demokrasisinin işlerliği için vazgeçilmez değerde olup aynı zamanda vatandaşla devlet arasında kamu görevi yürütmektedir. Bilindiği gibi, Basın İlan Kurumu Şubesi olmayan ilimizde daha önceleri resmi ilanlar valiliğimiz aracılığıyla gazetelerde yayınlatılıyordu. Basın İlan Kurumunun 81 ilde Bölge Müdürlükleri yapılanmasına gitmesi ile birlikte resmi ilanlar Malatya Basın İlan Kurumu Şubesine bağlandı. Adıyaman'da resmi ilan alan gazetelerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak amacıyla bizlerde Valilik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerine yardımcı olacağız" diye konuştu.

Ziyaret, yerel basının sorunları ve bu sorunların çözüm yolları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı